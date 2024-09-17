تصالح نجل شقيق عمرو دياب مع فرد أمن بكمبوند شهير في بدر

حررت قوات شرطة بدر محضر تصالح بين نجل شقيق الفنان عمرو دياب وفرد أمن بكمبوند شهير بدائرة القسم، وذلك بعد اتهام الأول للثاني بسرقته وجار إنهاء الإجراءات.

وكشفت التحريات أن المسروقات عبارة عن خاتم ألماس، وآخر ذهب، وجنيه ذهب، ومبلغ مالي 250 دولارا، وأن اللص تسلل أثناء غياب المبلغ عن المسكن.

وقال المتهم إنه أقدم على ارتكاب تلك الجريمة بسبب خلاف مالي بينهما فحاول أخذ حقه بتلك الطريقة، وتصالح مع المجني عليه داخل القسم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من نجل شقيق المطرب عمرو دياب، يفيد باكتشافه سرقة فيلته في كمباوند شهير بدائرة القسم مدينة بدر.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين سرقة خاتم ألماس وجنيه ذهب و250 دولارًا.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكب الواقعة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم ويعمل فرد أمن، واعترف بإرتكاب الواقعة إثر مروره بأزمة مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.