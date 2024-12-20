الجمعة 20 ديسمبر 2024
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حوادث

دليل قانوني مفصل لخدمتك.. شروط وإجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم

إجراءات وشروط دعوي
إجراءات وشروط دعوي قضائية،فيتو

 ترصد فيتو لقرائها، شروط وإجراءات وخطوات رفع  دعوى قضائية أمام المحكمة، والبيانات التي يلزم توفرها داخل الدعوي، في التقرير التالي..

 

أولا- إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة..

- عمل صحيفة الدعوى ومبين بها اسم المدعى وصفته وعنوانه واسم المدعى عليه وصفته وعنوانه.

- تقديمها لرئيس القلم المختص بنوع الدعوى لتقدير الرسم عليها.

- مراجعة مستندات الدعوى والأوراق المطلوبة.

- سداد الرسم المطلوب حسب تحديده.

- التأشير فى الجدول وتحديد ميعاد الجلسة الخاصة بالدعوى وأخذ رقم الدعوى.
 


ثانيا-ما هي شروط قبول الدعوى؟

-وجود صفة لدى المدعي
-وجود صفة لدى المدعى عليه
-يجب أن تكون الدعوى حقيقية غير شكلية أو كيدية 
-أن يكون الحق المطالب به مستحق الأداء
-أن يتم التقديم لدى المحكمة المختصة بالدعوى
-أن يكون الحق الذي يطالب به مشروعا
-أن لا تكون الدعوى قد سبق الحكم والفصل بها 
-لا تقبل الدعوى إذا كان هناك صلح سابق 

-ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

ثالثا- البيانات يلزم  توفرها على صحيفة الدعوى القضائية:  

- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

 

- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.

 

- تاريخ تقديم الصحيفة.

 

- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

 

- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

 

- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
 

ونصت المادة ( 65 ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:
 - ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.

 

- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

 

- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

 

- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

 

-ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول، مرفقا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه
 

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فيتو دعوي قضائية صحيفة الدعوى لرئيس القلم

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