لقيت الدفاية ناقصة، زوجة تشكو زوجها في المحاكم بسبب قائمة المنقولات

رفع زوج دعوى ضد زوجته بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة يطالب فيها بإسقاط قائمة المنقولات الخاصة بزوجته والتي تضمن حقوقها التي وقع عليها قبل زواجهما.

وقال في دعواه: “لم أظن يومًا أن زوجي وشريكة عمري التي أحببتها من كل قلبي سيتحول إلى جحيم بسبب دفاية”.

وأضاف: “لجأت زوجتي إلى ملاحقتي بدعوى تبديد بمحكمة الجنح ضدي، واتهمتني بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدتي بأخذ الدفاية، أثناء تواجدها بمنزل عائلتها، لتحميها من برد الشتاء القارس”.

وتابع الزوج: “والدتي أثناء سفر زوجتي لمنزل والدها طلبت مني الدفاية، فوافقت فانقلبت حياتي رأسًا على عقب بعد تلك الواقعة”.

واستطرد: “فور عودة زوجتي من منزل والدها ولم تجد الدفاية تشاجرت معي وصممت على إحضارها من عند والدتي وعندما رفضت تركت لي المنزل وتوجهت لمنزل والدها ورفعت ضدي دعوى تبديد، وادعت أني قمت بطردها من المنزل وتبديد منقولاتها المحررة في قائمة المنقولات التي وقعت عليها قبل زواجنا”.

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