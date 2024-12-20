السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

قائد سيارة مسرعة يدهس طفلا بمنطقة المعادي ويلوذ بالفرار

سيارة تدهس طفل والأمن
سيارة تدهس طفل والأمن يبحث عن القاتل، فيتو

تواصل أجهزة أمن القاهرة البحث عن قائد سيارة ملاكي، دهس طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات بمنطقة كوتسيكا بدائرة قسم شرطة المعادي، ولاذ بالفرار. 

وتبينت جهات التحقيق أنه أثناء قيام الطفل بالبحث عن نظارته التي سقطت وهو يعبر الطريق، جاءت سيارة مسرعة، اصطدمت به، ولاذ قائدها بالفرار تاركًا الطفل وسط بركة من الدماء. 

وتم نقل الطفل من خلال الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادي إلى مشرحة المستشفى، والتي كانت انتقلت إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع طفل إثر دهس سيارة له. 

وبالانتقال تم العثور على جثة الطفل وبجواره نظارته التي أكد شهود العيان أنه كان يبحث عنها أثناء اصطدام السيارة به.

وتم تشكيل فريق بحث يواصل جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف هوية قائد السيارة وضبطته.

كما أمرت جهات التحقيق المختصة بنقل جثة طفل المعادي المدهوس إلى مشرحة مستشفى البنك الأهلي، وتولت الجهات المعنية التحقيقات بالواقعة.

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مباحث أمن القاهرة بمنطقة كوتسيكا قسم شرطة المعادي الأجهزة الأمنية

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