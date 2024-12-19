الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

المطافئ تخمد حريق بمنزل في الكوم الأحمر

حريق منزل بأوسيم
حريق منزل بأوسيم والمطافئ تخمده، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اشتعل في أحد منازل قرية  الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة أوسيم، دون إصابات.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه وتقدير قيمة الخسائر.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في منطقة الكوم الأحمر بأوسيم على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.


استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات نشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

الدفاية وراء حريق شقة الوراق ومصرع مسن

وفي ذات السياق توصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أن وراء مصرع مسن بدائرة قسم الوراق، ماس كهربائي اشتعل بالدفاية، ونتج عنه اندلاع الحريق الذي على إثره لقي حتفه.

 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق يفيد فيه بمصرع، مسن  بعد نشوب حريق بشقته بسبب ماس كهربائي، وتم إنقاذ زوجته من قبل شرطة الحماية المدنية، وإخماد الحريق، والتي انتقلت لموقع الحادث عقب ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، ونجحت في اخماده وإنقاذ زوجة المسن.

 

وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بدفن جثمان المتوفى.

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قوات الحماية المدنية أمن الجيزة حريق الكوم الاحمر

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