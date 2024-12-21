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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم السبت، نظيره أتلتيكو مدريد بملعب "مونتجويك" في قمة لقاءات الجولة الثامنة عشر من الليجا.
 

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد بالصدارة عن أتلتيكو مدريد، وكذلك ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

 

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

 تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويمتلك برشلونة 38 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

 

ورفع هانز فليك مدرب برشلونة، راية التحدي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في قمة الجولة 18 بالدوري الإسباني.

 

وقال فليك مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تنتظرنا مباراة صعبة، إنهم أفضل فريق في الليجا، وحققوا سلسلة رائعة من الانتصارات المتتالية".

وشدد: "لاعبو الأتلتي يجيدون تسجيل الأهداف في اللحظات الأخيرة، لذا يجب أن نكون منتبهين على مدار 90 دقيقة".

وأضاف: "ستكون مواجهة رائعة، ولكن هدفنا لا يتغير، نريد الفوز، لأننا تعثرنا بشكل غير مقبول بالخسارة أمام لاس بالماس وليجانيس، ولكن علينا أن نواصل الكفاح والقتال للفوز في كل مباراة من أجل حصد الألقاب".

وعن غياب لامين يامال، قال مدرب برشلونة "علينا أن نتقبل ذلك، لأنه أمر وارد في كرة القدم، ولكن لدينا بدائل، ولم أقرر بعد من سيكون بديله في اللقاء".

وتايع: الخسائر التي تعرضنا لها مؤسفة، ولكننا فريق شاب ينمو ويتطور، لقد رحل عنا لاعبون كبار عن برشلونة  في بداية الموسم، ولم نتعاقد سوى مع أولمو وباو فيكتور، يجب أن نتحسن وسنقاتل حتى نهاية الموسم، ولدينا فرصة جديدة للانطلاق مجددا.

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