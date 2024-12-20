حواجز حديدية لإحكام السيطرة بمداخل ومخارج السوق السياحي في الأقصر (صور)

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع المهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، بالمعاينة على الطبيعة بشأن أعمال تطوير شامل للسوق السياحي من دورات مياه جديده وعمل بازارات تخدم السائحين، فضلا عن رفع كفاءة وتركيب حواجز جديدة لمنع سير الحنطور والدراجات النارية بالسوق السياحي.



كما استكمل الشرابي بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد يوسف، والتي تشمل إنشاء أحواض زراعات وتركيب بلاط وبردورات جديدة، للحفاظ على المظهر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن إحكام السيطرة على مداخل ومخارج السوق السياحي بمدينة الأقصر ومنع عربات الحنطور والدراجات النارية من الدخول للسوق للحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة السياحية.

تواصل أعمال توسعة حوض 18 بمدينة الأقصر

في سياق متصل أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عن إستمرار إزالة تعديات على عدد من الطرق المتفرعة بمنطقة حوض 18 تمهيدًا لفتح هذه الطرق وتجهيزها للرصف، في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة للتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية، ومن بينها تطوير منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر.

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