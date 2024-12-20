الجمعة 20 ديسمبر 2024
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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن هذه المدينة بالفيوم لأعمال صيانة غدا

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلن مجلس مدينة ومركز طامية بمحافظة الفيوم، وهندسة الكهرباء بالمركز، فصل التيار الكهربائي عن مدينة طامية بالكامل، غدًا السبت، لمدة 3 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا،  وحتى الساعة 11 ظهرا، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار وإعادته

وذكر مجلس مدينة طامية، وهندسة الكهرباء، في بيان مشترك، أنّ مدينة طامية بالكامل ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، حتي تكتمل إتمام أعمال الصيانة، وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسيتم اعادة التيار الكهربائي في الموعد المقرر، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، حرصا علي مصالح المواطنين، والمؤسسات التابعة لمركز طامية

فصل الأجهزة الكهربائية بالمنازل حتى لا تتأثر

وطالب مجلس مدينة طامية، وهندسة الكهرباء بالمركز، المواطنين قاطني المناطق المتأثرة، بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما طالبا المستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق مدينة طامية، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المُعلن عنها.

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كما طالب مجلس مدينة ومركز طامية، وهندسة كهرباء المركز، بفصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل المدة المحددة لفصل التيار الكهربائي بفترة كافية حفاظا عليها من التلف والتعطل، وتوفير المولدات حتي لا تتأثر الاعمال بفترة الانقطاع.

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