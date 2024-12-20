ضبط سمسار أساء لسمعة نائبة محافظ الجيزة عبر حساب وهمي على الفيس بوك

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت، في كشف ملابسات واقعة التشهير والإساءة لسمعة نائبة محافظ الجيزة، عبر صفحة على الفيس بوك، يديرها مجهول.

وتمكنت أجهزة الأمن في غضون 24 ساعة من تقديم النائبة للبلاغ، من كشف هوية المتهم وضبطه، وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 37 عاما، ويعمل سمسمارا ويدير حسابا باسم “أ. ح”، ويقوم حاليا رجال المباحث باستجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إعداد المحضر اللازم وتدوين اعترافات المتهم، لإحالة الملف إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها.

الإساءة لـ نائبة محافظ الجيزة عبر الفيس بوك

وكانت نائبة محافظ الجيزة تقدمت ببلاغ إلى مباحث الجيزة، تتهم فيه مجهولًا بالإساءة إليها وإلى سمعتها عبر موقع “فيسبوك”، من حساب يحمل اسم (أ. ج).

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع إدارة مباحث الانترنتللتوصل إلى المتهم وضبطه، بعد التأكد من الإساءة إلى نائبة المحافظ عبر صفحة على الفيس بوك.

وأكد الفريق البحثي أنه بدأ في جمع التحريات والمعلومات حول الصفحة والقائم عليها للتوصل إلى هويته وضبطه ومثوله أمام النيابة العامة للتحقيق.

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