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حوادث

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

إخلاء سبيل المتهمين
إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي، فيتو

أخلت قوات مباحث قسم شرطة العجوزة سبيل صاحبي مصنع تم القبض عليهما بتهمة تهديد لاعب بالنادي الأهلي بسلاح مرخص، إثر خلاف على أولوية المرور. 

وذلك عقب تنازل اللاعب عن المحضر الذي حرره ضدهما وتحرر محضر صلح رسمي بالقسم بين اللاعب وصاحبي المصنع المتهمين بتهديده في واقعة المشاجرة التي نشبت بينهم.

خلاف على أولوية المرور

وكان قد ألقى رجال مباحث الجيزة  القبض على صاحبي مصنع طوب بحوزة أحدهما طبنجة مرخصة، بتهمة تهديد لاعب بالنادي الأهلي بالسلاح إثر وقوع مشاجرة بينهم على أولوية المرور.

وحرر اللاعب محضرا بالواقعة، والتي تم على إثره ضبط المتهمين وجار جمع التحريات واستجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود  بمحيط مكان الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة للعرض على النيابة لتتولي مباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بنشوب مشاجرة بين طرفين بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

 

خلاف على أولوية المرور
 

وتبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول مهندس 24 سنة، وصاحب مصنع، 40 سنة، بحوزته طبنجة مرخصة، ولاعب كرة ماء بالنادي الأهلي طرف ثان، بسبب خلاف على أولوية المرور، ما تسبب في قيام أحد رجلي الأعمال بإشهار سلاحه "طبنجة مرخصة" في وجه اللاعب.

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قوات مباحث قسم شرطة العجوزة لاعب بالنادي الأهلي المشاجرة

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