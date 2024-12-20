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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار عقار المعز المنهار جزئيا وتأثيره على العقارات المجاورة

انهيار عقار بشارع
انهيار عقار بشارع المعز،فيتو

يواصل  فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهوده في فحص عقار شارع المعز المنهار جزء منه، بالتعاون مع لجنة هندسية تم تشكيلها من قبل الجهات المحلية بالمحافظة، لمعاينة موقع الانهيار ومعرفة مدى تأثيره على العقارات المجاورة.

وأكدت نتائج فحص ومعاينة  المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، أن الانهيار وقع بالطابق الثاني بالعقار وسقط بعض الركام بالشارع، كما أنه يحتوي على محلين تجاريين بأسفله، وأنه مكون من طابقين وخالٍ تمامًا من السكان.

انهيار جزئي في عقار بالقاهرة

وكان شارع المعز، شهد  انهيارا جزئيا لعقار سكني، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع انهيار جزئي في سقف عقار بمنطقة الجمالية.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بأجهزة المحافظة وتم فرض كردون أمني وفحص الواقعة، وتبين عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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المعمل الجنائي بمديرية امن الجيزة الجهات المحلية عقار شارع المعز المنهار

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