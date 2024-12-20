بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

رد قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، على ظهور الإرهابي محمود فتحي، المطلوب في مصر لتورطه في اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015.

الشرع يعلق على صورته مع الإرهابي محمود فتحي

وجاء تعليق أحمد الشرع ( الجولاني سابقا) على ظهور الإرهابي محمود فتحي، ضمن حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، في سياق رده على موقف الإدارة السورية الجديدة من الدول العربية الوازنة في المنطقة، بدون تسمية مصر مباشرة.

وخلال الحوار، طرحت عليه الصحيفة، سؤالا حول استضافته شخصيات تثير قلق بلدان عربية، وبعضها مطلوب لديها، ورسالته لطمأنة هذه البلدان بأن سوريا لن تتحول ملاذًا لتلك العناصر الإرهابية.

الجولاني يوجه رسالة مبطنة إلى مصر

وفي معرض رده على السؤال المبطن المتعلق بظهور الإرهابي الهارب محمود فتحي، قال أحمد الشرع: نحن اليوم في مرحلة بناء الدولة، الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان.

محمود فتحي في المسجد الأموي، فيتو

وتابع أحمد الشرع، دخل كثيرون إلى الثورة السورية، لكننا اليوم في مرحلة جديدة هي بناء الدولة، ونحن نسعى لبناء علاقات استراتيجية فاعلة مع هذه الدول، سوريا تعبت من الحروب ومن كونها منصة لمصالح الآخرين ونحن بحاجة لإعادة بناء بلدنا وبناء الثقة فيه، لأن سوريا بلد في قلب الحدث العربي.

كما أعرب الشرع، عن تطلعه إلى الحالة التنموية المتقدمة التي وصلت إليها بلدان الخليج، مشيدا بالخطط التي وضعتها المملكة العربية السعودية ورؤيتها التنموية التي يتطلع لها في سوريا.

تورط محمود فتحي في اغتيال النائب العام هشام بركات

والإرهابي محمود فتحي، اسمه ضمن قائمة تضم 28 شخصا حكم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام، هشام بركات، وكان الحكم الصادر ضده غيابيا.

وتمكن من الهروب إلى تركيا بعد تظاهرات 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الإخواني، محمد مرسي، من السلطة.

وتم أدرج اسمه على قوائم الإرهاب في العديد من القضايا، وأخطرت السلطات المصرية الإنتربول لوضعه على قوائم الإرهاب.

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وصدر حكم غيابي على محمود فتحي بالسجن 15 عاما، في فبراير 2017، لتورطه بقضية "استهداف الكمائن الأمنية".

وفي يونيو 2022 صدر حكم غيابي بالسجن بالمؤبد على فتحي في قضية "كتائب حلوان" المتورطة فى إرتكاب أعمال إرهابية خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

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