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خارج الحدود

هل ستكون رئيس سوريا القادم؟ أحمد الشرع يجيب عن سؤال الساعة (فيديو)

أحمد الشرع الجولاني،
أحمد الشرع الجولاني، فيتو

كشف أحمد الشرع الشهير بأبو محمد الجولاني، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، موقفه من تولى رئاسة سوريا، لا سيما وأنه يقيم في قصر الرئاسة الذي يعود لـ بشار الأسد.

أحمد الشرع يحسم مسألة ترشحه لرئاسة سوريا 

وقال أحمد الشرع خلال حواره مع قناة "بي بي سي" البريطانية:"من السابق لأوانه الحديث عن الرئاسة السورية القادمة، في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سوريا"

ولفت الشرع المعروف بـ الجولاني، إلي أن سوريا لابد أن تمر بـ3 مراحل، المرحلة الأولى هو استلام الحكومة والتي تمت خلال الفترة الماضية، والمرحلة الثانية الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل السوريين للتصويت على بعض المسائل الهامة منها حل الدستور وحل البرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة الانتقالية، حتى يكون هناك بنية تحتية للانتخابات، لا سيما وأن نصف الشعب السوري خارج البلاد، وكثير منهم ليس لديهم وثائق، ونحن بحاجة إلى عملية إحصاء شاملة وفتح السفارات السورية في البلاد العربية والمهجر.

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الجولاني يتحدث عن المناخ الديمقراطي في سوريا

وبسؤاله عما إذا كان يريد لسوريا أن تصبح ديمقراطية، أوضح الجولاني: من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم في مجلس الشعب.

وأكد أحمد الشرع: المجتمع السوري يعيش مع بعضه بكافة مكوناته منذ آلاف السنوات، ولا يستطيع أحد أن يلغي الاآخر في سوريا، وسنبحث من خلال المؤتمرات والحوار عن عقد اجتماعي يحافظ على أمن مستدام للسوريين، وأن يعيشوا مع بعضهم، والثورة قادرة على استيعاب الجميع، ولقينا ترحيبا كبيرا من كل الطوائف في كافة المحافظات والمدن السورية.

 

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