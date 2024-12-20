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خارج الحدود

الوفد الأمريكي بسوريا يناقش مع الشرع رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بأن الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف الإعلام السوري: "الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة رفع العقوبات ومن بينها قانون قيصر".

 

وصول وفد أمريكي إلى مقر إقامة الجولاني في دمشق

 وكان الوفد الأمريكي وصل إلى مقر إقامة أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وذكرت فايننشال تايمز، في تقرير  أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو  بايدن سيرسل دبلوماسيين كبار إلى دمشق للقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

 

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير، أمس الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

 

شروط أمريكا للاعتراف بسلطة سوريا الجديدة 

وقال أنتوني بلينكن في حديثه مع شبكة إن بي سي: "إن الجولاني قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض".

وفي وقت سابق طلب الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، التمهل فى إزالة هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وفق ما أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض.

 

إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الكيانات الإرهابية

وكانت الأمم المتحدة أدرجت هيئة تحرير الشام والعديد من قادتها، بمن فيهم أحمد الشرع، في قائمة الكيانات الإرهابية بموجب نظام العقوبات الذي تم إنشاؤه في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 "والذي عززه القراران 1989 و2253"، ويستهدف الأفراد والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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هيئة تحرير الشام قانون قيصر أحمد الشرع العاصمة السورية دمشق الجولاني بايدن سوريا

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