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خارج الحدود

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

كشف أحمد الشرع الشهير بالجولاني، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، رأيه في تعليم النساء في سوريا، قائلا:"كنا في إدلب وعندنا جامعات هناك قمنا بإنشائها منذ أكثر من 8 سنوات، ونسبة الإناث فيها أكثر من 60%".

موقف الجولاني من شرب الكحول في سوريا

وعن موقفه بالنسبة لـ شرب الكحول في سوريا، أوضح الجولاني خلال حواره مع قناة “بي بي سي”:"الكثير من المسائل لا يحق لي الآن أن أتكلم فيها لأنها مسألة قانونية بحتة، حيث إن هناك لجنة قانونية ستشرف على صياغة دستور وفيها خبراء ومرجعيات قانونية أصيلة من الأرض السورية وهي مخولة، وبالتالي هم من سيقررون هذا الأمر ومهمة أي حاكم تنفيذ وتطبيق أي قانون يتم التوافق عليه من اللجان".

رأي الجولاني في خلع الحجاب بسوريا

وبالنسبة لحرية عدم ارتداء السوريات الحجاب، علق الجولاني:"المشكلة السورية أكبر من تلك المواضيع، نصف الشعب تم تهجيره خارج سوريا، وأخرج من بيته قسرا بعدما عانى من ويلات رمي القنابل والبراميل المتفجرة، وتعرض لأكثر من 250 ضربة كيميائية، وغرق الكثير من السوريين في البحار، وهم يحاولون الهجرة إلى أوروبا، وهناك قضايا عامة أهم بكثير من تلك المسألة، وفي النهاية تلك القضية محلها الدستور وليس رأي الأشخاص".

موقف الجولاني مع فتاة الحجاب 

وأشار إلى أن المرأة التي طلبت التصوير معي لم أجبرها على ارتداء غطاء الرأس، هذه هي حريتي الشخصية أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني، وهذا يختلف أن أكون حاكما لجميع البلاد، هناك ثقافة عامة موجودة في البلاد، يجب أن تراعى ضمن القانون وهذا الأمر يحدده القانونيون.

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سوريا إدلب شرب الكحول الحجاب الجولاني أحمد الشرع

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