أخبار مصر اليوم: بالأسماء، وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة المحليات الجديدة، "الأطباء" تدعو إلى عمومية طارئة لرفض قانون المسئولية الطبية، الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة عن شتاء 2025

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لحالة الطقس وآخر صور الأقمار الصناعية، يستمر تكاثر السحب المتوسطة على سيناء والسواحل الشرقية قد يصاحبها سقوط الأمطار.

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع فريق عمل مبادرة وزارة التعليم العالي "تمكين" التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، بهدف خدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تفاصيل حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها اليوم وتضمنت ١٨٤ قيادة جديدة، حيث تضمنت الحركة تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عاما مساعدا.

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه تم إصدار عدد (596 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من ديسمبر منهم عدد (614 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 14 إلى 20 ديسمبر، بعدد من الأنشطة شملت افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية والقومية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قدرة الدولة على توفير طاقة نظيفة ومستدامة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية، بجانب عقد سيادته عدد من اللقاءات مع الشركاء الدوليين والإقليميين في مجالات الطيران والثروة المعدنية، علاوة على متابعة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والوقوف على آخر التطورات بها، في إطار حرص الحكومة على تحقيق الأهداف المنشودة منها، وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 3 ملايين و415 ألفًا و288 مواطنًا، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 20 مستشفى، و261 منشأة رعاية أولية، وذلك بمحافظة المنوفية، في الفترة من 1 يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030».

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالموقف النبيل، من الشيخ أحمد سليم، إمام مسجد العظيم بشارع الخمسين - زهراء المعادي، التابع لإدارة أوقاف البساتين، على ما قام به من حسن تصرف وإنسانية عند إغماء أحد رواد المسجد، إذ طلب له طبيبًا، وبالفعل وجد طبيبين من رواد المسجد، فتمكنا من إفاقته والاطمئنان عليه، وعلى إثر ذلك راعى الخطيب المقام فاختصر الخطبة، وبعد انتهائها سارع إليه طالبًا الإسعاف.

تنطلق، غدا السبت، امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، الراغبين في الالتحاق بـالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بعد اعتماد المواعيد من قبل وزارة التعليم العالي.

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة جديد على مستوى 24 محافظة ضمن حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها اليوم والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فضيلة الشيخ أحمد عبده الباز، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أحد أئمة "قادة الفكر" المتميزين، الذي انتقل إلى رحمة الله –تعالى- اليوم الجمعة، عقب أداء صلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف.

بدء فصل الشتاء، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الشتاء يبدأ فلكيا غدا وبتسم بانخفاض ملحوظ فى قيم درجات الحرارة وتساقط الأمطار، موضحة أن خلال فصل الشتاء تتأثر البلاد بمنخفض جوى أعلى البحر المتوسط أو المنخفض القبرصى ومع تزامنهما مع منخفض فى طبقات الجو العليا تتعرض البلاد لحالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.