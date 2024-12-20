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أخبار مصر

وزير الأوقاف يقرر تكريم إمام أحسن التصرف لإنقاذ حياة إنسان

الشيخ أحمد سليم،
الشيخ أحمد سليم، فيتو

أشاد  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالموقف النبيل، من الشيخ أحمد سليم، إمام مسجد العظيم بشارع الخمسين - زهراء المعادي، التابع لإدارة أوقاف البساتين، على ما قام به من حسن تصرف وإنسانية عند إغماء أحد رواد المسجد، إذ طلب له طبيبًا، وبالفعل وجد طبيبين من رواد المسجد، فتمكنا من إفاقته والاطمئنان عليه، وعلى إثر ذلك راعى الخطيب المقام فاختصر الخطبة، وبعد انتهائها سارع إليه طالبًا الإسعاف.

وزير الأوقاف يقرر تكريم إمام أحسن التصرف لإنقاذ حياة إنسان

وحيَّا وزير الأوقاف الشيخ أحمد سليم، على ما تمتع به من احترافية وإنسانية في التعامل مع الأزمة، داعيًا جميع أبناء وزارة الأوقاف إلى حسن التصرف مع الأزمات، وأن يضربوا أروع الأمثلة العملية السلوكية، والأخلاقية العالية. 

وتقديرًا لهذا الموقف الجامع بين حسن التصرف وروح الشريعة في العناية والتخفيف، فقد قرر وزير الأوقاف تكريم الشيخ أحمد سليم ومنحه شهادة تقدير.

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