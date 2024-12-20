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أخبار مصر

بالأسماء، وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة المحليات الجديدة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تفاصيل حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها اليوم وتضمنت ١٨٤ قيادة جديدة، حيث تضمنت الحركة تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من محمد نور سكرتيرا عامًا للجيزة، وجيهان مسعود سكرتيرًا عامًا للإسكندرية، ومجدي الوصيف سكرتيرًا عامًا لمطروح، وضياء قطب سكرتيرًا عامًا للمنوفية، وفاطمة إبراهيم سكرتيرًا عامًا لبورسعيد، وعدلي أبوعقيل سكرتيرًا عامًا لأسيوط، وأحمد وزيري سكرتيرًا عامًا للأقصر، وكامل غطاس سكرتيرًا عامًا للفيوم، وكمال سليمان سكرتيرًا عاما للبحر الأحمر.

 

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وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحركة المحليات الجديدة تضمنت تعيين عدد من سكرتيري العموم المساعدين وهم  محمد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وطارق أبو العطا سكرتير عام مساعد القليوبية وأحمد حبيب سكرتير عام مساعد الإسكندرية وحسين السنني سكرتير عام مساعد مطروح وأسامة رزق سكرتير عام مساعد البحيرة وعبد الله عزت سكرتير عام مساعد المنوفية وعبد الله عاشور سكرتير عام مساعد دمياط وعبد العال البدري سكرتير عام مساعد السويس ومحمد عقل سكرتير عام مساعد شمال سيناء وأحمد جميل سكرتير عام مساعد المنيا وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد أسيوط وهشام الشيمي سكرتير عام مساعد الأقصر وإيهاب نافع سكرتير عام مساعد الوادي الجديد.

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