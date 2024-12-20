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أخبار مصر

تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لحالة الطقس وآخر صور الأقمار الصناعية، يستمر تكاثر السحب المتوسطة على سيناء والسواحل الشرقية قد يصاحبها سقوط الأمطار.

وتتلاشى فرص سقوط الأمطار وتحسن في الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري خلال الساعات القادمة.

 

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كما تسود أجواء باردة نسبيا نهارا بسبب تكون السحب الذي يحجب أشعة الشمس كما تكون الأجواء شديدة البرودة ليلا على معظم الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تستمر حالة التقلبات الجوية السريعة، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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