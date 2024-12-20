تصادم عدة سيارات بسبب موجة الطقس السيئ بالإسكندرية

أصيب أربعة أشخاص في حادثتصادم شمل عدة سيارات، وذلك في منطقة الكيلو 28 على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق حي العامرية أول غرب الإسكندرية، نتيجة للأمطار الغزيرة التي أدت إلى انزلاق المركبات.

الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة نقل ثقيل تحمل حاويتين (كونتينير) مع ميني باص، ما أسفر عن انقلاب حمولة السيارة النقل، مما تسبب في اصطدام سيارة نقل أخرى بالسيارة الأولى، بالإضافة إلى تصادم مع توك توك كان متوقفًا في مكان الحادث.

وكان مركز التحكم والسيطرة في محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، تلقى بلاغًا منحي العامرية أول يفيد بـتصادم عدة سيارات على الطريق السريع، ما أسفر عن إصابات بين الأشخاص المتواجدين في الموقع. على الفور توجهت الأجهزة المعنية إلى المكان، حيث تم العثور على المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين:

محمود عبد الهادي عبد المعطي (48 عامًا) - من الهانوفيل، الإسكندرية. تعرض للاشتباه بكسر في الضلوع والكتف الأيمن، بالإضافة إلى كدمات في الساق اليمنى.

محمد جابر السيد مصطفى (34 عامًا) - من المكس، الإسكندرية. تعرض للاشتباه بكسر في الفخذ الأيمن.

السنوسي محمد إبراهيم (45 عامًا) - من كفر الدوار، البحيرة. تعرض للاشتباه بكسر في الفخذ الأيسر.

محمد فوزي حسين (39 عامًا) - من كفر الدوار، البحيرة. تعرض للاشتباه بكسر في العمود الفقري وكدمة في الركبة اليمنى.

تسيير حركة المرور بعد حادث تصادم بالإسكندرية

على الفور، تم اتخاذ إجراءات إخلاء المصابين من موقع الحادث، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، كما قامت قوات الأمن بتنظيم حركة المرور، وتم إخلاء الطريق أمام السيارات بعد تحرير محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية مع التحفظ على السيارات المتورطة في الحادث.

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