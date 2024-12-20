تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

حالة الطقس اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية اليوم، حيث تسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية "بورسعيد، العريش، رفح"، على فترات متقطعة.



وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، وسط سيناء".

وتسقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تستمر حالة التقلبات الجوية السريعة، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.25 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21



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