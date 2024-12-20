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رياضة

القناة يعلن تعيين عبد الناصر محمد مديرًا فنيًا خلفا للعجوز

القناة يعلن تعيين
القناة يعلن تعيين عبد الناصر محمد

دوري المحترفين، أعلن نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، تعيين الكابتن عبد الناصر محمد  مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، لتولي مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا للكابتن أحمد العجوز، الذي تقدم باعتذاره عن استكمال مهمته في قيادة الفريق.

وأكد مجلس إدارة نادي القناة أن النادي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستقرار الفني للفريق الأول لكرة القدم، ويسعى جاهدًا لتحقيق النتائج المرجوة في دوري المحترفين، وتوفير الأمور اللازمة لتحقيق الهدف المنشود والصعود إلى الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يقود عبد الناصر محمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بداية من مباراة كأس مصر يوم الخميس القادم أمام المرج بدور الـ٦٤.


وأعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ” بعد إجراء تعديلات على مواعيد مباريات المسابقة. 

وشهد جدول دوري المحترفين المعدل إقامة مباريات من المسابقة خلال شهر رمضان لأول مرة في تاريخ بطولة دوري المحترفين، حيث لم تشهد النسخة الأولي من المسابقة إقامة أي مباراة في رمضان، حيث حصلت الفرق المشاركة على راحة خلال الشهر المبارك.

وترتب على إقامة مباريات المسابقة في شهر رمضان خوض الفرق مبارياتها خلال هذا الشهر تحت الأضواء الكاشفة لأول مرة أيضا، وذلك نظرا لإقامة المباريات ليلًا. 

وتشهد بطولة دوري المحترفين منافسة قوية بين الفرق المشاركة من أجل تصدر البطولة واحتلال المراكز الثلاثة الأولى من أجل التأهل للممتاز. 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

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