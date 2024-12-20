الجمعة 20 ديسمبر 2024
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رياضة

تشكيل مباراة زد وفاركو في الدوري الممتاز

فريق زد
فريق زد

أعلن فريقا زد وفاركو تشكيل المباراة، التي تجمع بينهما، اليوم الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام زد 

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

تشكيل زد أمام فاركو 

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد

ترتيب زد وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل نادي فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق زد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

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الدورى المصرى الممتاز فاركو زد وفاركو الدوري المصري

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