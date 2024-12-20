محلي طبيعي بديل للسكر، فوائد وأضرار شراب القيقب النباتي

قليل من الأشياء في الطبيعة حلوة مثل شراب القيقب الذي يستخدمه العديد من الاشخاص كبديل للسكرلا أو في اطباق الحلويات أو على "البان كيك" في الصباح كوجبة افطار شهية، ويُصنع من عصارة شجرة القيقبن.

ويدوم شراب القيقب لفترة من الوقت ولكنه سيفسد في النهاية، إذا لم يتم فتحه، فإنه يستمر لمدة عام تقريبًا، وبمجرد فتحه، يجب حفظه في الثلاجة والتخلص منه بعد عام، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

القيمة الغذائية لشراب القيقب

شراب القيقب هو طعام عالي السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 12 جرامًا من السكر في ملعقة كبيرة واحدة، وتحتوي هذه الملعقة أيضًا على:

السعرات الحرارية: 52

الكربوهيدرات: 13 جرام

محتوى الفيتامينات في شراب القيقب منخفض للغاية - يكاد يكون غير موجود، ولكنه يحتوي على عدد لا بأس به من المعادن بكميات قابلة للقياس، وتحتوي ملعقة كبيرة من شراب القيقب على حوالي 33٪ من القيمة اليومية للمنجنيز، وهو ضروري لصحة العظام، وتشمل المعادن الأخرى الموجودة في شراب القيقب:

الزنك

النحاس

الكالسيوم

الحديد

المغنيسيوم

البوتاسيوم

فوائد شراب القيقب

شراب القيقب الطبيعي نباتي، ومثل العديد من الأطعمة النباتية، فهو غني بمضادات الأكسدة، والتي تقلل من جزيئات الضرر التي يمكن أن تسببها الجذور الحرة، وعندما تتراكم الكثير من الجذور الحرة، يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حالات مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، وتؤدي مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في شراب القيقب إلى فوائد صحية معينة:

خفض نسبة الكوليسترول

في أحد الدراسات وجد العلماء أن شراب القيقب قد يكون له تأثيرات على الكوليسترول، ولا يخفض شراب القيقب الكوليسترول بل لديه أيضًا القدرة على منع الالتهاب.

تحسين صحة الدماغ

كشف الباحثون أن شراب القيقب يساعد في منع الاختلافات في بعض البروتينات الموجودة في خلايا الدماغ والتي ترتبط بتطور مرض الزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

الحصول على ما يكفي من المنجنيز

يجعل المحتوى العالي من المنجنيز في شراب القيقب من السهل على الشخص التأكد من الحصول على ما يكفي من المنجنيز في نظامه الغذائي، وعلى الرغم من كونه اضطرابًا غير شائع، إلا أن نقص المنجنيز يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا، بما في ذلك ضعف نمو الهيكل العظمي وبطء التئام الجروح.

المخاطر المحتملة لشراب القيقب

تأتي أكبر المخاطر الصحية لشراب القيقب من محتواه العالي من السكر، فتناول كمية كبيرة من السكر في النظام الغذائي قد يسبب مجموعة واسعة من المشاكل الصحية وقد يؤدي أيضًا إلى مضاعفات لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، يجب الحذر من المخاطر التالية لشراب القيقب قبل تناوله:

تسوس الأسنان

يمكن أن يسبب كل أنواع السكر تسوس الأسنان، وخاصة بكميات كبيرة، وذلك لأن البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان يمكن أن تتغذى على السكر في الفم وتتكاثر، وكلما زاد تناول السكر لدى الشخص، زادت احتمالية إصابته بتسوس الأسنان.

مضاعفات مرض السكري

يمنح شراب القيقب الكربوهيدرات على شكل سكريات بدون ألياف، ونتيجة لذلك، يمكن أن يسبب شراب القيقب تقلبات في مستويات السكر في الدم والأنسولين.

الأنسولين هو هرمون ينقل السكر في دمنا إلى الخلايا التي تحوله إلى طاقة، وقد يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري من آثار جانبية سيئة من السكر الموجود في شراب القيقب.

شراب القيقب والعسل

يعتبر كل من شراب القيقب والعسل من الأطعمة النباتية، ولكن في حين يأتي شراب القيقب من شجرة القيقب، تصنع نحل العسل باستخدام رحيق الأزهار، وعلى عكس شراب القيقب، لا يفسد العسل أبدًا.

ولا يتطلب تبريده ويمكن تخزينه دون فتحه في درجة حرارة الغرفة في مكان بارد وجاف.

العسل أحلى قليلًا من شراب القيقب، حيث يحتوي على 17 جرامًا من السكر لكل ملعقة كبيرة، مقارنة بـ 12 جرامًا في شراب القيقب، وله فوائد أكثر واضرار اقل بكثير من القيقب.

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