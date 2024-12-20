الجمعة 20 ديسمبر 2024
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وكيل الأوقاف بالغربية يفتتح مسجد الإخلاص في قطور

افتتاح مسجد الإخلاص
افتتاح مسجد الإخلاص بقطور،فيتو

 افتتح الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية مسجد الإخلاص، بعزبة أبو جبل، في مركز قطور.

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وفد قيادات الأوقاف

 جاء ذلك بحضور الشيخ عطا البسيونى مدير إدارة شئون الإدارات، والنائب عبدالله الشيخ، عضو مجلس النواب والشيخ عصام العشماوى مدير إدارة أوقاف قطور ووفد من قيادات الأوقاف بـ الغربية ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

اهتمام وزارة الأوقاف

 يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

 

الأزهري: نشر الفكر المستنير أمر ضروري لتحقيق الاستقرار بالمجتمعات

 أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الأمن يُعدُّ من أولويات الدين الإسلامي وواجب على المؤمن.

وأضاف الأزهري في ختام أعمال الندوة العلمية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسعدني أن أرحِّب بالمفتي والحضور الكرام، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إيصال صوتنا إلى العالم الخارجي، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

 

الأزهري: مفتي الجمهورية التقط ببعد نظر محور الأمن الذي تدور في فلكه عشرات العمليات العلمية والفكرية

 وتابع: لقد الْتقط مفتي الجمهورية بتألق وبُعد نظر محورًا مهمًّا هو محور الأمن، الذي تدور في فلكه عشرات العمليات العلمية والفكرية ومنها عملية الإفتاء، وقد ألحَّ الله في ذِكره الحكيم على ترداد كلمة الأمن، فأشار إلى أن البيت الحرام جعله الله مثابةً للناس وأمنًا، وأن من دخله كان آمنًا، وامتنَّ على قريش بأن آمنهم من خوف.

كما ألحَّ القرآن على تحقيق الأمن في كافة مفرداته وأبعاده وآليات صناعاته.

 

الملتقى العلمي نموذج رائع للتفاعل 

 وأكد وزير الأوقاف أن هذا الملتقى العلمي، الذي يُعقد برعاية الرئيس السيسي، هو نموذج رائع للتفاعل بين العلماء والمفكرين حول قضية الأمن التي تعدُّ في صلب اهتماماتنا، وخطوة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى تناول الندوة العديدَ من المحاور التي تركز على أهمية الأمن في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الفتوى.

 

وزير الأوقاف: واجب العلماء والمؤسسات الدينية في هذا السياق يتطلب التصدي للأفكار والمفاهيم المغلوطة

 وأضاف: "لقد ربط القرآن الكريم موضوع الأمن بالعديد من المفاهيم الهامة، وأكد على دور المؤمن في تأمين العباد والبلاد. ولذلك، فإن واجب العلماء والمؤسسات الدينية في هذا السياق يتطلب التصدي للأفكار والمفاهيم المغلوطة التي قد تهدد الأمن، والقيام بمراجعتها وتصحيحها. كما أن العمل على نشر الفكر المستنير هو أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات.

وتابع الأزهري: “إن دار الإفتاء، بتوجيهاتها العلمية الرصينة، تواصل أداء دَورها في التصدي للأفكار التي تضر بأمن الوطن والمجتمع، وتستمر في تقديم بيان علمي رصين يُوضح رؤية الإسلام في هذه القضية الهامة”.

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