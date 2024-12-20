شخص يقتل شقيقه في الغربية بسبب الميراث

لقي شاب مصرعه صباح اليوم الجمعة على يد شقيقة الأصغر بقرية كفر سالم التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية بسبب الميراث.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمقتل أحد الأهالي بقرية كفر سالم التابعة لمدينة بسيون على يد شقيقه الواقعة.

مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافهما على الإرث

على الفور انتقلت قوات الشرطة بـ الغرببة وبالحث تبين مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافهما على الإرث.

وتحرر محضر بالواقعة وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



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