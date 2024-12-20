بدء توسعة طريق ميدان الصيادين في الزينية شمال الأقصر (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر برئاسة أحمد أبو عيش، بالتنسيق مع هندسة الموارد المائية والري بالأقصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لدفع معدات الحملة الميكانيكية بالمركز لتوسعة الطريق المؤدي إلى عملية مياه الشرب بالزينية قبلي بداية من ميدان الصيادين وحتى عملية مياه الشرب، وتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة لتوسعة الطريق

حملة نظافة مكبرة في الزينية بالأقصر



وجرى رفع 115 طن تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالمدينة وقرى الزينية بحري، والمدامود قبلي، والمدامود بحري، والعشي، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر برفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق وسرعة الإستجابة لمطالب المواطنين والسعي الجاد إلي تحقيق مطالبهم بما يتناسب مع القانون.



فيما تابع رئيس مركز ومدينة الزينية بالأقصر أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدينة الزينية لضمان سهولة الرؤية الليلية حفاظًا على سلامة المواطنين وسهولة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية.

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