وكيل وزارة التعليم بالأقصر: 179283 فردًا استفادوا من 1890 فعالية ضمن مبادرة "بداية"

أعلن الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ إجمالي 1890 فاعلية ضمن مبادرة "بداية جديدة" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتضمنت: 755 ورشة عمل للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بإجمالي 179283 فردا، على مدار الشهر الماضي، و443 ندوة، و399 محاضرة، و119 جلسة إرشادية، و23 مسابقة، و10 احتفالات، إلى جانب تنظيم 141 زيارة ميدانية ورحلة، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

فعاليات مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” في الأقصر

وأوضحت عفاف علي، المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم، أن الورش المنفذة تضمنت موضوعات حيوية على رأسها نشرة الأخبار المصورة، والتغذية السليمة والطعام الصحي، والمشروعات الريادية "الكابستون"، وترشيد استهلاك المياه، والوعي البيئي، وتعليم لغة الإشارة للطلاب، والمعلم الموهوب، والمواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت، والتوعية بمخاطر الإنترنت، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي، ومهارات الاتصال والتواصل، والوعي المروري، والوعي الصحي والوقاية من الأمراض، وغيرها من الموضوعات التى تستهدف التنشئة والتوعية السليمة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المنوطة.

كما تنوعت الندوات التثقيفية والمحاضرات للطلاب لحثهم على مبادئ الوحدة الوطنية وسبل الوقاية من الأمراض، والتعبير عن الذات، وتنمية الفكر الإبداعي، والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وعدد من المحاور الهامة للطلاب.



وأضافت المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم أن الزيارات الميدانية والرحلات للطلاب شملت زيارة مستشفى الأورمان ومكتبة مصر العامة والمكتبة المتنقلة والمواقع الأثرية من المعابد والمتاحف، إلى جانب المسابقات التعليمية والثقافية والرياضية.

وأشارت منسق بداية إلى أنه بلغ إجمالي المشاركين بالفعاليات 179283، شملت الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأعضاء مجالس الأمناء والقيادات.

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