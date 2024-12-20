توزيع مساعدات نقدية ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط ( صور )

متابعة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بكفر تقى

تفقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد خدمات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، التى انطلقت اليوم بمركز شباب كفر تقى التابعة للوحدة المحلية بشرمساح بمركز الزرقا، وذلك بحضور الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

محاضرة عن دور الأنشطة الاجتماعية في بناء الإنسان للتربية والتعليم بدمياط

حيث تضمنت الفعاليات مشاركة مديرية التربية والتعليم بعمل فقرات فنية شارك بها طلاب المدارس وإلقاء شعر وغناء ورشة عمل في الرسم محاضرة عن بناء شخصية الطالب ومحاضرة عن دور الأنشطة الاجتماعية في بناء الإنسان وندوة عن تمكين الطالب، إلى جانب مشاركة مديرية الطب البيطري بقافلة إرشادية وتوعية عن التحسين الوراثي وأهمية التلقيح الاصطناعي ودور مديرية الطب البيطري في توفير السلالات عالية الإنتاجية وندوات إرشادية ضمن مبادرة يلا نوعيها، والتي تستهدف رفع الوعي لدي المرأة لزيادة تمكينها اقتصاديا عن التربية الآمنة، وعقد لقاءات إرشادية متنوعة عن إنفلونزا الطيور والتربية الآمنة وتوعية الحضور عن المتبقيات الحيوية المختلفة والخدمات التي تقدمها مديرية الطب البيطري عدد المستفيدين ٢٠٠.

مديرية العمل تنظم ندوة عن مفهوم السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل

وعقدت هيئة تعليم الكبار ندوة تثقيفية توعوية عن قضية الزيادة السكانية وأثارها علي الفرد والمجتمع ومخاطر الأمية علي ندوة عن مفهوم السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل وندوة لإدارة الرعاية عن خدمات المديرية وحقوق العامل، وعقدت ادارة وحدة تكافؤ الفرص ندوة جاءت تحت عنوان " لا تصنع معاق في بيتك ".

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بفعاليات توزيع مساعدات نقدية علي ٢٥ أسرة وتوزيع ٥٠ شنطة مواد غذائية وعمل ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعى من خدمات للتوعية بالتربية الإيجابية والتغذية السليمة والمشروطية الصحية.

فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

وعقدت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ندوة دروس دينية ووعظ وإفتاء تم عمل ندوة عن الخدمات التي تقدمها المنطقة وجدوي مبادرة بداية، وأطلقت الإدارة الصحية فريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ندوة عن ١٠٠٠يوم ذهبية والاعتناء بالطفولة والأمومة، ونفذت إدارة مشروعك بالوحدة المحليه بندوة عن مشروعك وكيفية منح القروض، وأطلقت الأوقاف ندوة أنت عند الله غال وندوة عن الإخلاص، ونفذت وحدة السكان بالوحدة مبادرة عن تحدث معه وندوة عن لا للعنف ضد المرأة، وقامت القوات المسلحة بتوزيع عدد ٢٠ كرتونة تكافل وكرامة، ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ندوة توعية للجمهور، وأطلقت إدارة كوبري دمياط الحضاري ندوة عن تنمية المواهب، بالإضافة إلى عقد الإدارة العامة للشئون الاقتصادية وإدارة الاستثمار بالمحافظة ندوة عن تنمية الوعي الاقتصادي لدى المواطنين وطلاب المدارس.

فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

هذا إلى جانب تواجد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة قدمت أنشطة مختلفة للطلاب والأطفال، وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقدمت هيئة الإسعاف ندوة للطلاب عن الإسعافات الأولية، وتواجد سيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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