بداية جديدة لبناء الإنسان، الكشف على 1266 مواطنا بالمجان بدمياط

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وفى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن ١١ عيادة متنقلة بعدد ٩ تخصصات طبية، وعدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق..

قافلة طبية مجانية بدمياط

قافلة طبية بقرية الإبراهيمية البحرية تردد عليها ١٢٦٦ مواطنا

حيث أطلقت المديرية قافلة طبية بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد، على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تردد عليها ١٢٦٦ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ٣ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، بالإضافة إلى إجراء ٣٥٥ تحليلا بمعمل الدم و٥٨ تحليلا بمعمل الطفيليات وفحص ٢٠ حالة بالأشعة و٦٢ حالة أخرى بالسونار، علاوة على فحص ١٢٢ حالة ضمن مبادرة " أفحص وأطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٢ ندوة للتثقيف الصحى حضرها ١٩٠ مواطنا.