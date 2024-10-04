ورش وندوات تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتطوير شخصياتهم
"تعليم دمياط" تشارك في "بداية " بـ ورش وندوات لتنمية مهارات الطلاب
شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات محمد رمضان غريب وكيل الوزارة واشراف د. رباب زيدان وكيل المديرية، حراكًا واسعًا في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
إدارة الموهوبين تنظم ورش عمل في الرسم والتعبير الفني
وشملت فعاليات المبادرة تنفيذ العديد من الورش والندوات التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتطوير شخصياتهم.
ونظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة الأستاذة أماني طراف ورش عمل في الرسم والتعبير الفني، بالإضافة إلى ندوات توعوية حول أهمية بناء الإنسان وتكاتف المجتمع.
وفي هذا الصدد، ألقى الطالب الموهوب مصطفى محمد صلاح قصيدة شعرية رائعة أثارت إعجاب الحضور، مؤكدةً على دور التعليم في صقل المواهب وتنمية قدرات الشباب.
كما شهدت مدارس أخرى بالمحافظة تنفيذ ورش عمل متنوعة، مثل ورش إعادة التدوير واستخدام الموارد البيئية، والتي تهدف إلى غرس قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة لدى الطلاب.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط على استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل.
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