انطلاق فعاليات منتدى الأمن السيبراني بالقاهرة

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات منتدى الأمن السيبراني تحت شعار رؤى واستراتيجيات فعالة للمؤسسات الحكومية والذى انعقد الحدث تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للوعي بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام وذلك وبحضور أكثر من 120 متخصص في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني من مختلف مؤسسات وهيئات الدولة ونظمته الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رفع الوعي بالمستجدات العالمية

استهدف المنتدى العمل على رفع الوعي بالمستجدات العالمية الحديثة للقطاع الحكومي في مجال الأمن السيبراني، وتوفير منصة تفاعلية لتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الحكومية والخبراء المتخصصين، بالإضافة إلى دعم تطوير السياسات والإجراءات الفعالة التي تتناسب مع التهديدات الحالية، وتعزيز التعاون بين كافة أطراف المنظومة لتحسين القدرات الأمنية الرقمية، وتبني الممارسات الحديثة في مجال التدريب والتطوير لتأهيل الكوادر البشرية وتحليل التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية، وسبل تطوير خطط الاستجابة الفعالة للحوادث السيبرانية لضمان الحد من الأضرار.

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني قائلًا: “يعد منتدى الأمن السيبراني للجهات الحكومية نافذة حقيقية من شأنها أن تعكس الاهتمام الكبير التي تحظى به صناعة الأمن السيبراني على الصعيد القومي”.

أوضح أن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية فرضت ضرورة ملحة في الاهتمام بتطبيق المعايير العالمية وآليات الحماية الرقمية لمختلف القطاعات الرئيسية بالدولة، لاسيما أننا أصبحنا نعي اليوم أن الأمن السيبراني بات أحد قضايا الأمن القومي في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة التي نشهدها في الآونة الأخيرة، من هذا المنطلق فإننا نرى أن هذا اللقاء يمثل قيمة مضافة حقيقية لكافة الأطراف المشاركة لتبادل المعرفة والوقوف على المستجدات الحديثة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الأمن السيبراني.

أكد المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات إننا نشهد حاليًا طفرة حقيقية في إدراك مختلف الجهات الحكومية بأهمية التعرف على المستجدات العالمية المتلاحقة والوقوف على أبرز الابتكارات الفنية وخطط إدارة الأزمات للتصدي للمخاطر الرقمية.

المتغيرات الجديدة بمجال الامن السيبراني

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى استضاف جلسة نقاشية حول المتغيرات الجديدة في مجال الأمن السيبراني وسبل تهيئة المؤسسات الحكومية للتصدي للمخاطر الرقمية وأدارها المهندس أحمد علاء وشارك بها كل من المهندس علي عزام والمهندس وسيم يوسف والمهندس باسم صالح كما تضمن الحدث العديد من الجلسات الفنية لنقل التقنيات الحديثة التي تتناسب وأهمية بيانات المؤسسات الحكومية، واستعراض لأبرز المخاطر الرقمية وسبل التصدي لها.