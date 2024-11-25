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محاضرة عن الأمن السيبراني لكافة الأجهزة التنفيذية بالقليوبية ضمن فعاليات تدريبات "صقر 141"

محاضرة عن الأمن السيبراني
محاضرة عن الأمن السيبراني لكافة الأجهزة التنفيذية

أقيمت، اليوم الإثنين، محاضرة عن الأمن السيبراني لكافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في ثاني أيام التدريب العملي المشترك "صقر 141"، لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة القليوبية، والذي يجري تنفيذه خلال المدة من 24 وحتى 26من نوفمبر ٢٠٢٤، في إطار التعاون المثمر والبنَّاء مع القوات المسلحة المتمثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري. 

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التدريب العملي المشترك "صقر 141" بالقليوبية 

ويهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

جاء ذلك بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعقيد أ.ح  محمد طلبة المستشار العسكري لمحافظة القليوبية واللواء دكتور عاطف علام بوزارة الاتصالات ومديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والمراكز التكنولوجية، مديري عموم إدارات الموارد البشرية والحسابات العامة الخاصة والمركز التكنولوجي، التفتيش المالي، الشئون القانونية، مركز المعلومات، المتغيرات المكانية، وحدة حياة كريمة، والجهات المعنية بالمحاضرة.

وقام العقيد محمد زرد مدير ادارة الازمات في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشرح وافي عن مفهوم الأمن السيبراني، حيث يعتبر الأمن السيبراني عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. 

وتهدف الهجمات السيبرانية عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.

ويمثل تنفيذ تدابير الأمن السيبراني تحديًا كبيرًا اليوم، نظرًا لوجود عدد أجهزة يفوق أعداد الأشخاص كما أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.

كما تناولت المحاضرة أنواع تهديدات الأمن السيبراني ومنها تصيد المعلومات، وبرامج الفدية الضارة، والبرامج الضارة، والتحايل باستخدام الهندسة الاجتماعية وأنواع الهجمات وهي هجمة اختراق وسرقة كلمة المرور، هجمة فيروسية وهجمة هندسة اجتماعية. 

وأشار  إلى ضرورة الحفاظ على المحافظ الإلكترونية الشخصية على التطبيقات المختلفة الموجودة بالهاتف المحمول، من خلال عدم الدخول على اللينكات والمواقع المجهولة.

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