بعد تفجير إسرائيل أجهزة بيجر في لبنان.. هكذا تعامل مجلس النواب مع ملف أمن المعلومات.. لجنة الاتصالات تطالب بإطار تنظيمي للأمن السيبراني.. وتحرك برلماني بشأن خطة الحكومة لمواجهة أي هجمات

فتحت واقعة تفجير إسرائيل أجهزة "بيجر" التي يحملها أعضاء حزب الله في لبنان وسوريا، أمس الثلاثاء، الحديث بشأن ملف الأمن السيبراني، وأهمية التنبه لتأمين بيئة المعلومات في مصر.

اهتمام مجلس النواب بملف الأمن السيبراني

مجلس النواب، اهتم بملف الأمن السيبراني، من خلال توصيات برلمانية صادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، في برنامج الحكومة الأخير الذي وافق عليه البرلمان في دور الانعقاد الماضي.

إصدار إطار تنظيمي بشأن الأمن السيبراني

وطالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية إسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم.

الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي

وأكدت كذلك أهمية، اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم.

وفي يوليو الماضي، قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في مصر.

أزمات مرتبطة بخلل في منظومة الأمن السيبراني

وقالت النائبة: نرصد ونتابع من فترةٍ لأخرى موجات لهجماتٍ سيبرانيةٍ تحاول اجتياح خصوصية المؤسسات والأفراد، وتستهدف إحداث خروقات وانتهاكات تعطل عمل المؤسسات العامة والخاصة، لذا يشكل هذا الأمر خطرًا محدقًا بالمؤسسات والأفراد ويحتاج لكفاءة نظم الحماية ضد خطر الفضاء السيبراني.

الحروب السيبرانية خطر يهدد العالم

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحروب السيبرانية أضحت جزءا من الحروب القائمة بين الدول، بهدف تحطيم قدرات الدول ومعنوياتها، تستهدف البنية التحتية الحرجة للدول، ومهاجمة الأنظمة مثل أنظمة محطات الكهرباء والمستشفيات والنقل والمواصلات والمطارات ومحطات مياه الشرب والموانئ وغيرها.

الخلل التقني الفترة الماضية كشف أزمات الأمن السيبراني

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن السبب الأساسي وراء تأثر بعض الدول وعدم تأثر البعض الآخر بالخلل التقنى الذى شهدته مختلف دول العالم فى اتصالات شبكة الإنترنت، يرجع إلى مدى وقوة منظومة الأمن السيبراني، لذا لم تتأثر به مصر نظرًا لقوة ومتانة منظومتها السيبرانية.

وشددت على أن الأمن السيبراني يُعد مجالًا مهمًا، إذ يرتبط بتأمين وحماية البيانات المحملة على الإنترنت والحواسيب الكبرى، ومن ثم تكمن كفاءته في سياج الحماية الذي يفرضه على الملفات والمعلومات السرية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية لمؤسسات الدولة.

دور الأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الرقمية

وقالت: يقوم الأمن السيبراني على منع أي هجماتٍ رقميةٍ محتملةٍ أو مخططٍ لها من قبل قراصنةٍ أو مؤسساتٍ تعمل على وظيفة التهكير.

وأكدت عضو البرلمان، أن الدرس المستفاد لكافة المؤسسات من هذا الخلل التقني، يتجسد فى أهمية تبنى خطة مستقبلية واضحة للتطوير المستمر لأنظمة العمل الرقمية وتوفير حلول بديلة يمكن الاعتماد عليها فى وقت الأزمات.

كما أكدت عبد الحميد، أن الخلل التقني الذي أصاب العالم منذ أيام يتطلب منا أن نولي اهتمامًا بالغًا بتوفير البيئة الرقمية الآمنة التي تساهم في الحد من التهديدات والمخاطر السيبرانية بكافة أنواعها وحدة أنماطها.