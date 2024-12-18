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وزير الصحة: تطور موازنة قطاع الصحة 4 أضعاف منذ 2013 بإجمالي تريليون جنيه

خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير الصحة، فيتو
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن موازنة قطاع الصحة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2013 وحتى 2024، حيث تضاعفت 4 مرات لتصل إلى إجمالي تريليون جنيه.  

وأشار عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن عدد المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي ارتفع ليبلغ 70 مليون مواطن، مما يعكس التوسع الكبير في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.  

وأضاف وزير الصحة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في النظام الصحي بمصر، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بلغت 51 مليار جنيه، فيما تم رصد 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المشروع.  

وأكد عبد الغفار أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

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المؤتمر الصحفي الأسبوعي وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء موازنة قطاع الصحة التأمين الصحي الشامل

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