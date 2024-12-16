حورية فرغلي عن قلة مشاركاتها: راحت عليا وما حدش عايز يشغلني

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن استيائها الشديد من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية خلال هذه الفترة.

حورية فرغلي ما حدش عايز يشغلني

وقالت حورية فرغلي في تصريح خاص لفيتو: “أنا راحت عليَّ وما حدش عايز يشغلني”.

وحضرت الفنانة حورية فرغلي، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة بدار الأوبرا المصرية.

أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها خلال أحداث فيلمها الجديد "المدرسة" تبعد فيه كل البعد عن السحر، وتظهر فيه بشخصية لها قرين من العالم الآخر، وأكدت أنها تخاف من هذه الأشياء خلال أحداث العمل.

تفاصيل فيلم المدرسة

وأضافت أنها وافقت على الفور لتقديم الدور؛ لأنها وجدت من خلاله دورًا قويًّا لها في السينما مثلما كانت تتمنى، وخاصة أنها تظهر خلال أحداث العمل بدون أي تشوهات في أنفها.

وعن تعاونها مع عدد من النجوم أوضحت أن كواليس العمل بينهم تسير بشكل طبيعي، وأغلبها كوميديا وضحك، لأن العمل ليس به أي شيء من الكوميديا.

يذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحي وموسيقى تصويرية أنسي الهجرسي وإخراج محمد جمال الحديني.

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