الجمعة 20 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 86 مخالفة موقف عشوائي و119 مخالفة شروط الترخيص في حملة مكبرة للمرور

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة علي الطرق الرئيسية والصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1163 مخالفة تجاوز سرعات و92 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 86 مخالفة موقف عشوائى، 119 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شنت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة دراجة نارية الطرق الرئيسية والصحراوية

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