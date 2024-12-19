من المزاد لإعلان فوزك بها، تعرف على كيفية الحصول على لوحة مميزة لسيارتك

ترصد فيتو لقرائها، شروط وخطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات في مزاد تعلنه وزارة الداخلية، ونصائح تحميك من حوادث الطرق، في التقرير التالي.

ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

شروط الاشتراك في مزاد اللوحات المميزة



- على الراغبين في المشاركة بمزاد اللوحات المميزة، سداد مبلغ التأمين الذي يمكن أن يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وفي حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين، ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، إما في حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.

- يخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيها عند سداد مبلغ التأمين كما يوجد مصاريف خدمة تقدر بـ0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وفي حالة الرغبة فى سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، أما إذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أي مصاريف أخرى



- يمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون في شاشة المزايدة.

- يجب على الراسي عليه المزاد سداد باقى القيمة «مبلغ الرسو مخصوما منه قيمة التأمين» أما إلكترونياُ بإحدى البطاقات (ائتمان – مدفوعة مقدمًا)، إمّا نقدًا في أي من فروع البنك الأهلي المصري، بعد طباعة إذن السداد من الموقع، وذلك خلال المدة المنصوص عليها، على أن يتم السداد في رقم حساب اللوحات المعدنية المميزة بأحد فروع البنك الأهلى المصرى، حيث يتم تحويل كافة المبالغ المحصلة عقب التسوية لصندوق تحيا مصر.

- يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

- تخضع كل المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

- من حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب

خطوات الحصول على لوحة معدنية متميزة

- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن".

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

- فى حال الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.

نصائح تحميك من حوادث الطرق



- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.



- الانتباه للتغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أي طارئ.



- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب المكالمات الهاتفية لعدم الانشغال وفقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- الصيانة الدورية للسيارات للحفاظ على أرواح سائقي المركبات والمواطنين.

- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة تلافيا لوقوع أي حادث.

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