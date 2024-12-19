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صحة ومرأة

الصحة تكشف سبب انتشار الأمراض التنفسية الفترة الحالية

نزلات البرد والأمراض
نزلات البرد والأمراض التنفسية، فيتو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن البرودة تؤدي إلى وجود الناس في أماكن أكثر دفئًا، مما يُسهل من حركة الفيروسات وانتقال العدوى بين المواطنين، خاصة الأمراض التنفسية.

 

انتشار الفيروسات التنفسية 

وأضاف: أن الفترة الحالية فترة معتادة لانتشار الفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى ضرورة التطهير المستمر للأسطح والأيدي، وعدم التواجد في أماكن مغلقة، وفي حال إصابة أحد الأشخاص بفيروس تنفسي فعليه أن يستخدم الكمامة، خاصة عند الخروج.

أهمية لقاح الأنفلونزا 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” أن لقاح الأنفلونزا مفيد، ويُقلل من شدة المرض، خاصة لدى الأطفال وكبار السن أو المصابين بالأورام ويتلقون علاجًا كميائيًّا.

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وأشار إلى أن المواطن عليه أن يتوجه إلى الطبيب حال إصابته بأي مرض تنفسي، لأنه لا يجب أن يتناول الأدوية إلا بوصفة طبية.

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