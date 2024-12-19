الصحة: تكليف رئاسي بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي سواء على مستوى الدخل أم بيئة العمل، وأحد هذه الخطوات كان تقديم الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى العمل على زيادة التدريب.

وصول لبن الأطفال المدعم إلى مستحقيه

وأضاف أن وزير الصحة اتخذ بعض الإجراءات لضمان وصول لبن الأطفال الصناعي التي تستخدمه الأمهات في حالات الضرورة، خاصة أن اللبن الطبيعي هو الأصل ويُحسن القدرات العقلية للطفل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نوعًا من الاستخدام غير المبرر للبن الصناعي، بالإضافة إلى أن بعض ضعاف النفوس كانوا يقومون بصرف اللبن الصناعي رغم وفاة أطفالهم، خلاف تكرار صرف الألبان الصناعية من أكثر من منفذ لنفس الأسرة، ولذلك تمت ميكنة المنظومة، وضبط الفئات المستحقة لصرف اللبن الصناعي.

حوكمة صرف لبن الأطفال المدعم

وأوضح أن الألبان التي تؤخذ كعلاج لن يتم عليها أي تغير، وما تم ضبطه وحوكمته لضمان وصول الألبان إلى مستحقيه هي الألبان التي يجب أن تستخدم في حال عجز الأم، والاضطرار إلى استخدام لبن صناعي.

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