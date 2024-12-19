تفاصيل توصية الكابينت الإسرائيلي بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن الكابنيت السياسي والأمني الإسرائيلي، أمر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها على شمال الضفة الغربية.

إسرائيل تقرر التعزيز الأمني مع السلطة الفلسطينية

ووفق المعلن، سيدفع الجيش الإسرائيلي بعودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الأراضي المحتلة من خلال زيادة عدد التصاريح.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تقرر بحث نقل معدات عسكرية إضافية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، لمساعدتها في التعامل مع فصائل المقاومة، بما في ذلك وسائل إبطال مفعول العبوات الناسفة، والحماية الشخصية".

وقال مسؤولون في جيش الاحتلال لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، إنه على الرغم من قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على النظام في جنوب ووسط الضفة الغربية، فإنها تواجه صعوبة في فرض سلطتها في الشمال، وخاصة في المخيمات في مناطق جنين ونابلس وطولكرم، ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن السلطة أظهرت شجاعة هذا الأسبوع عندما دخلت مخيمات اللاجئين، ويأمل أن تستمر هذه الإجراءات.

الجيش الإسرائيلي يدعم زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين

​​​وأكد مسؤولون في الجيش أن جهود تعزيز السلطة الفلسطينية هي سياسة حكومية، رغم تصريحات الوزراء التي تدعو إلى إضعاف السلطة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجيش الإسرائيلي زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية في المصانع وفي داخل إسرائيل، بعد أن تم تجميدها في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وتعتبر توصيات الجيش الإسرائيلي بأن تصاريح العمل بمنزلة أداة هامة لتخفيف الضغط الاقتصادي في المناطق الفلسطينية.

ونفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة عملية في جنين ضد المسلحين شملت اعتقالات للعديد ممن أسمتهم الخارجين عن القانون، ومصادرة أسلحة وتفكيك عبوات ناسفة.

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