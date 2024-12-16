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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين أجهزة السلطة الفلسطينية ومقاومين بمخيم جنين

المقاومة الفلسطينية،
المقاومة الفلسطينية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ومقاومين في ساحة مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم قال محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس: إن ما تفعله السلطة الفلسطينية الآن يهدف للحفاظ على النفوذ وليس دفاعًا عن القضية، مشيرًا إلى تناسي السلطة أنها أتت من خلال الانتفاضة والمقاومة.

انتحار سياسي للسلطة 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: أن السردية التي تقدمها أجهزة الأمن الفلسطينية هي انتحار سياسي، مشيرًا إلى أن السلطة تحاول منذ 3 عقود ذر الرماد في عيون الشعب الفلسطيني.

إجراءات السلطة الفلسطينية 

ولفت إلى أن إجراءات السلطة الفلسطينية خارجة عن القانون وتتنافى مع المقاومة، متسائلا: ماذا تقدم السلطة للشعب الفلسطيني الذي يعيش أزمة في ظلها؟.

رد السلطة الفلسطينية على الحملة الأمنية في الضفة

وكان الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، قال في تصريحات إعلامية: نتحرك في الضفة الغربية بطريقتنا ونتجنب المواجهة حفاظا على قضيتنا، مشيرًا إلى أن ما يحدث في جنين حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون.

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حماس تفتح النار على السلطة الفلسطينية بسبب الحملة الأمنية بالضفة الغربية

وتابع: حملة السلطة الفلسطينية ضد من يقتل الأطفال ومن يطلق النار على أجهزة الأمن، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية تستهدف الحفاظ على الفلسطينيين من الدمار وعدم خوض مغامرات من شأنها تدمير الضفة.

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الضفة الغربية مخيم جنين حماس السلطة الفلسطينية

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