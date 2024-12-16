مواجهات جنين بالضفة، فرصة الاحتلال لاستغلال الانقسامات وتنفيذ مخططاته التوسعية

تشهد مدينة جنين في الضفة الغربية حالة من التصعيد المتزايد بين أجهزة السلطة الفلسطينية والفصائل المسلحة، التي ينتمي بعضها إلى حركة حماس، وسط مخاوف من تطور هذه المواجهات.

وهذه الأوضاع قد تمنح إسرائيل مبررات إضافية لتسريع خطتها بضم مدن الضفة الغربية إلى سيادتها، خاصة في ظل الدعم المنتظر من الإدارة الأمريكية الجديدة.

تدهور الوضع الداخلي في جنين

وبحسب تقارير اخبارية فإن السلطة الفلسطينية تتعامل مع هذه المواجهات باعتبارها معركة ضد النفوذ الإيراني في الضفة الغربية، في ظل وجود ارتباطات بين بعض الفصائل المسلحة وطهران.

كما أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل يفرض على الأولى مواجهة أي وجود عسكري أو سياسي للفصائل المسلحة في الضفة، تفاديًا لتحولها إلى نموذج مشابه لغزة.

وتأتي هذه المواجهات في وقت حرج للغاية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تركز إسرائيل أنظارها على الضفة الغربية باعتبارها الجائزة الكبرى التي تسعى لتحقيقها، خاصة مع وجود توقعات بدعم أمريكي كبير لتحقيق هذا الهدف

ومثل هذه الصراعات الداخلية تقدم لإسرائيل الذريعة اللازمة للحديث عن انعدام الأمن في الضفة الغربية؛ ما يسوغ ضمها تحت مظلة السيادة الإسرائيلية.

إسرائيل تستغل الانقسامات

وتعتبر المواجهات في جنين لا تخدم الحقوق الفلسطينية بأي شكل، بل تسهم في تعزيز حجج اليمين الإسرائيلي، الذي يسعى لضم الضفة الغربية.

فإسرائيل تنتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ هذا المخطط، مستفيدة من الأوضاع المضطربة داخل المدن الفلسطينية، وما تفرزه من ضعف داخلي وانقسامات.

متي بدأت المواجهات في جنين

وبدأت المواجهات في جنين عقب اقتحام قوات تابعة للسلطة الفلسطينية مخيم جنين، بدعوى ضبط الأمن.

لكن الفصائل المسلحة اعتبرت أن هذا التحرك يستهدف إنهاء مقاومتها ضد في الضفة الغربية.

وتتهم الفصائل السلطة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، في وقت يرى فيه كثيرون أن مثل هذه التحركات تعمق الانقسام الفلسطيني وتفتح المجال أمام إسرائيل لتنفيذ مخططاتها التوسعية.

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