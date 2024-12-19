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خارج الحدود

صحيفة هآرتس تزعم: جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس، في تقرير لها اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر، بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

تعليمات لجيش الاحتلال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية 

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري.

وبالأمس الأربعاء ذكرت تقارير إعلامية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

ومنذ بدء الحملة الأمنية، أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم، في حين تشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح.

وفي وقت سابق قال محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس: إن ما تفعله السلطة الفلسطينية الآن يهدف للحفاظ على النفوذ وليس دفاعًا عن القضية، مشيرًا إلى تناسي السلطة أنها أتت من خلال الانتفاضة والمقاومة.

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يش الاحتلال السلطة الفلسطينية حركة حماس الضفة الغربية

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