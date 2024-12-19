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محافظات

أماكن بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في الدقهلية

سيارات حياة كريمة
سيارات حياة كريمة للحوم، فيتو

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، توفير منافذ بيع للحوم البلدي واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة، غدًا الجمعة، بأسعار مميزة.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن سعر كيلو اللحم المجمد 210 جنيهات، وكيلو اللحم المستورد المجمد قطع 185 جنيهًا، وسعر الفرخة 85 جنيهًا، وذلك بدءًا من 1 ظهرًا وحتى نفاد الكمية.

أماكن تواجد سيارات حياة كريمة بالدقهلية: 

مركز بني عبيد: 

-النقطة الاولى: قرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد.

مركز تمى الأمديد:

- النقطة الثانية: عزبة رضوان مركز تمي الأمديد.

مركز أجا:

- النقطة الثالثة: قرية فيشا بنا مركز أجا.

مركز أجا:

- النقطة الرابعة: قرية برج نور الحمص مركز أجا.

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