إزالة فورية بالأيدي لتعدٍ على أرض زراعية في بني عبيد بالدقهلية

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية إزالة فورية بالأيدي من التنفيذيين والأمن، لوقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة 2100م بعزبة البكرى ببنى عبيد.

إزالة في المهد لتعديل على أرض زراعية

تأتي الحملات بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات هانـى أحمد رئيس مجلس مركز ومدينة بني عبيد بالعمل على تنفيذ وتطبيق القانون ومنع البناء المخالف والعشوائى.

الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ووقف أعمال البناء

حيث قام اليوم على حامد نائب رئيس المركز وممثلى الإدارة الزراعية بميت سويد بالإشراف على أعمال الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ووقف أعمال البناء لبناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن سور بالطوب الأبيض البلوك والمونة الأسمنتية على مساحة 2100م متعديًا بذلك على أرض زراعية بعزبة البكري ببنى عبيد.

رفع جميع التشوينات والمخلفات الصلبة

وخلال ذلك وجه رئيس المركز برفع جميع التشوينات والمخلفات الصلبة من رتش وأتربة ومواد البناء الناتجة عن أعمال الإزالة الفورية وتسليم الأرض لجهة الولاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة من خلال الإزالة الفورية لكافة تعديات البناء المخالف والعشوائى فى المهد بالمدينة والوحدات القروية بنطاق المركز.

الالتزام التام بقانون البناء وعدم المجازفة بالبناء المخالف والعشوائى

لذا تهيب رئاسة مركز بنى عبيد المواطنين بالمدينة والوحدات القروية الثلاث بالالتزام التام بقانون البناء وعدم المجازفة بالبناء المخالف والعشوائى حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية والغرامة المالية نظرًا للإجراءات المشددة فى حال مخالفة القانون.

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