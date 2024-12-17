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حوادث

تسيير الحركة المرورية بمحور 26 يوليو بعد انقلاب مقطورة أعلاف

انقلاب مقطورة اعلاف
انقلاب مقطورة اعلاف بطريق أكتوبر، فيتو

نجحت الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق في  رفع أعلاف حيوانات سقطت من مقطورة إثر انقلابها بمحور 26 يوليو دائرة قسم الهرم، وسحبت الأوناش حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات، بعدما أصيب الطريق بالشلل عقب انقلاب المقطورة.

 
تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ يفيد فيه أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بـ50 طن أعلاف حيوانات قيادة سائق عمره 50 سنة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط حمولتها دون أي إصابات،  وتحرَّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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الخدمات المرورية اعلاف حيوانات دائرة قسم الهرم الحركة المرورية

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