أخبار مصر اليوم: صرف 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألفا للمصاب بحادث المنوفية.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

صرف 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألفا للمصاب بحادث تنظيف بيارة صرف صحي بالمنوفية

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، مديرية عمل محافظة المنوفية بسرعة متابعة حادث مأساوي، تسبب في مصرع 4 عمال، وإصابة 2 آخرين، تعرضوا لاختناقات شديدة، بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم، أثناء قيامهم بتنظيفها.

تفاصيل تعاقد شركات السياحة مع الطوافة السعودية لتقديم خدمات حجاج المستوي البري

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن اختيار إحدي شركات الطوافة السعودية لخدمة حجاج مستوى البري بالحج السياحي المصري

غدا، السياحة تختتم تلقي طلبات حجز برامج الحج

تختتم وزارة السياحة والآثار غدا الجمعة، تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

مصرللطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت

أعلنت شركة مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت، بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، مؤكدة أنه تم تسيير أول رحلة اليوم الخميس 19 ديسمبر، في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة.

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس ، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط.

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

حالة من الجدل أثيرت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد أن تداول عدد من أولياء الأمور أنباء تشير إلى وفاة طالبة بمحافظة القاهرة نتيجة إصابتها بمتحور فيروس كورونا إثر تعرضها لعدوى من طالب آخر بالفصل.

رئيس الوزراء يوافق على مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين لاستكشاف وتأهيل الموهوبين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ الاجتماع الـ 44 لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

الحكومة: نستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي لـ 2.1 لكل سيدة في 2030

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعيًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن عودة إثيوبيا لتشغيل المفيض الجانبي لسد النهضة مرة أخرى، بعد غلقه في 14 ديسمبر الجاري، حيث كان يتم تمرير التدفقات من خلال التوربينين المنخفضين، وكذلك التوربينين العلويين قياسًا مع تدفق المفيض خلال تشغيله.

انفراجة في أزمة الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية التي يوجد في نطاقها الجغرافي طلاب يمنيون من المقيمين بمصر، بترشيح عدد من المدارس الرسمية لاستضافة الطلاب اليمنيين بها في الفترة المسائية.

وزارة الآثار تحسم الجدل: لا صحة لتأجير منطقة الأهرامات لليوتيوبر Mr Beast

حقيقة تأجير الأهرامات، في ضوء ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast بتأجير منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمرًا غير منطقيًا وغير وارد بأي شكل من الأشكال

تعيين أيمن عبد الموجود وكيلا دائما لوزارة التضامن الاجتماعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين أيمن عبد الموجود في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعد أول وكيل دائم لوزارة التضامن الاجتماعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.