طبيب مناعة: فيروس كورونا أقرب حاليا إلى نزلات البرد والإنفلونزا أشد خطورة منه

في موسم الشتاء تزيد نسب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التنفسية وتتشابه أعراض جميع الفيروسات التنفسية ويصعب التفرقة بينها.

أعراض نزلات البرد

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض قي حالة الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨ وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

وأوضح أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرا شديدا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها.

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

وأكد أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا “صداع شديد وكحة وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

وتابع حديثه في تصريحات خاصة لـ"فيتو " أن فيروس كورونا أصبح أقل شدة من الإنفلونزا وأصبحت الإصابة بفيروس كورونا أقرب إلى نزلات البرد وتشمل أعراضه صداع ورشح بسيط، مؤكدا أن الأعراض البسيطة بسبب ضعف الفيروس وأصبح يسبب إصابات أقل في الجهاز التنفسي.



ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.



ويوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية مما يسبب تقليل فيتامين د لوظيفة المناعة، كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة لأنها تكون أكثر استقرارا في الحراره المنخفضة

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

من جانب آخر وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:

١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول

٣- لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف



٤- غسل اليدين بإستمرار وبشكل جيد وصحيح



٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة



٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة

٧- تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية يعد أداة وقائية آمنة وفاعلة.

ومن جانبها أكدت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور إلى أي مرحلة عمرية.

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

وقالت الدكتورة ولاء عادل مسئول التدريب والتحديثات الطبية، بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن تطعيم الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارا وأشدها فتكا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

صلاحية تطعيم الإنفلونزا

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا.

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