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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل "نواب برلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.

 

موسم الحج لعام 2025

وأشاد  النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات إلحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025"، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات، واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.

من جانبه أكد الوزير جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع  "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك، ودعم الدور  الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن، وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية...

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